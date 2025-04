Jadwal Liga Spanyol Malam Ini: Real Madrid dan Barcelona Beraksi

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid dan Barcelona akan kembali bersaing di Liga Spanyol, Kamis dinihari nanti. Barcelona akan menghadapi Sevilla, sedangkan Real Madrid melawan Leganes.



Real Madrid masih memuncaki klasemen dengan nilai 68 dari 28 laga. Barcelona di urutan kedua dengan nilai 66 dari 29 laga. Sevilla di posisi keempat (58 poin), sedangkan leganes urutan ke-17 (27 poin).



Berikut jadwal selengkapnya:



Kamis, 6 April 2017

00.30 Barcelona vs Sevilla (SCTV/beIn Sport 2)

01.30 Alaves vs Osasuna

01.30 Deportivo La Coruna vs Granada

01.30 Sporting Gijon vs Malaga

02.30 Leganes vs Real Madrid (SCTV).



Jumat, 7 April 2017

00.30 Eibar vs Las Palmas (beIn Sport 2)

02.30 Valencia vs Celta Vigo (beIn Sport 2).



