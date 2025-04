Jadwal Liga Spanyol Sabtu Malam Ini: Barcelona, Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid dan Barcelona akan kembali bersaing meraih puncak klasemen Liga Spanyol pada akhir pekan ini. Real Madrid akan menjamu Valencia di Stadion Santiago Bernabeu sementara Barcelona harus menyambangi markas Deportivo Alaves.



Madrid diperkirakan akan meraih kemenangan mudah atas Valencia yang pada laga pertama pekan lalu mengalahkan Las Palmas. Valencia tak pernah menang di Santiago Bernabeu dalam satu dekade terakhir.



Sementara Barcelona tak bisa menganggap remeh Alaves. Skuad asuhan Luis Zubeldia pernah menjungkalkan Lionel Messi cs musim lalu dengan skor 1-2 di Stadion Camp Nou.



Berikt jadwal lengkap Liga Spanyol akhir pekan ini:



Sabtu, 26 Agustus 2017

Deportivo Alaves vs Barcelona - Pukul 23:15 - BeIN Sports 2 dan SCTV



Ahad, 27 Agustus 2017

Levante vs Deportivo La Coruna - Pukul 01:15 - BeIN Sports 2

Las Palmas vs Atletico Madrid - Pukul 03:15 - BeIN Sports 2

Eibar vs Athletic Bilbao - Pukul 23:15 - BeIN Sports 2



Senin, 28 Agustus 2017

Getafe vs Sevilla - Pukul 01:15 - BeIN Sports 2

Real Madrid vs Valencia - Pukul 03:15 - BeIN Sports 2 dan SCTV.



FEBRIYAN