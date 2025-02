Jadwal Live Timnas U-20 Indonesia vs Iran di Piala Asia U-20 2025 pada Kamis 13 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-20 Indonesia akan mengawali kiprahnya di Piala Asia U-20 2025 dengan menghadapi Iran pada laga pembuka Grup C di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, Cina, Kamis, 13 Februari, pukul 18.30 WIB. Laga ini bisa disaksikan live di RCTI dan GTV, serta streaming Vision+.

Jadwal Grup C Piala Asia U-20 2025:



Kamis, 13 Februari 2025

Uzbekistan vs yaman (16.15 WIB)

Iran vs Indonesia (18.30 WIB)