Jadwal Panas Liga Inggris Sabtu dan Minggu

TEMPO.CO , Jakarta:Liga Primer Inggris memasuki pekan ke-27. Big match pada pekan ini adalah Liverpool kontra Manchester City, yang akan berlangsung Ahad malam.



Liverpool baru kalah 0-1—dan akhirnya kalah adu penalti 4-5 karena skor agregat 1-1—dari klub Turki Besiktas di Liga Europa. Tapi, sebelum tumbang di Istanbul itu, dalam 11 penampilan terakhir di berbagai kompetisi The Reds menang sembilan kali dan dua laga lagi seri.



City juga baru saja kalah dari Barcelona di pentas leg pertama 16 besar Liga Champions dengan skor tipis 1-2, namun juga mencatat hasil hebat ketika membantai Newcastle United dengan skor telak 5-0 di Liga Primer pekan ke-26.



Jika menang di Anfield, markas Liverpool, City berarti mendekati Chelsea yang tengah menduduki puncak klasemen. Chelsea sendiri absen di Liga Primer pada akhir minggu ini karena harus menjalani final Piala Liga melawan Tottenham Hotspur, Minggu malam.



Jadi, jika skuat asuhan Manuel Pellegrini menang, maka jarak angka dengan Chelsea susut tinggal 2. Saat ini Chelsea mengoleksi nilai 60, sedangkan City 55.



Namun, tentu bukan perkara gampang untuk menangguk poin penuh di Anfield meskipun di sisi lain Liverpool mengalami kerugian akibat masa istirahat yang lebih pendek ketimbang City lantaran Liverpool vs Besiktas di Liga Europa digelar pada Jumat dinihari WIB.



Laga lain yang menarik perhatian ialah Arsenal menjamu Everton. Tim Meriam London sedang mencari pelampiasan setelah dihajar 1-3 oleh klub Ligue 1 Prancis AS Monaco di Stadion Emirates pada pentas Liga Champions.



Arsene Wenger harus bangkit dan tentu tak mau tergelincir lagi di depan pendukungnya sendiri. Apa lagi Everton juga dalam kinerja yang merosot. Melawan tim penghuni dasar klasemen Leicester City di kandang sendiri pada pekan ke-26, Everton hanya bisa seri 2-2.



Keuntungan lain bagi Arsenal ialah mempunyai masa istirahat yang lebih panjang ketimbang Everton. Everton harus bermain di 32 besar Liga Europa kontra klub Swiss Young Boys pada Jumat pagi.



Berikut jadwal lengkap pertandingan dan siaran langsungnya:



Sabtu, 28 Februari 2015:



19:45 West Ham United vs Crystal Palace (siaran langsung Bein Sport 3)

22:00 Burnley vs Swansea City

22:00 Manchester United vs Sunderland (siaran langsung Indosiar)

22:00 Newcastle United vs Aston Villa (siaran langsung Bein Sport 2)

22:00 Stoke City vs Hull City

22:00 West Bromwich Albion vs Southampton (siaran langsung Bein Sport 1)



Minggu, 1 Maret 2015:

19:00 Liverpool vs Manchester City (siaran langsung Bein Sport 3)

21:00 Arsenal vs Everton (siarna langsung SCTV/Bein Sport 3)



M. SYAHRAN W. LUBIS (BISNIS.COM)