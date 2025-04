TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung harus segera berbenah untuk menghadapi jadwal Liga 1 berikutnya. Pada pertandingan terakhirnya, tim asuhan Emral Abus itu ditahan Semen Padang FC 2-2 di kandang sendiri, Sabtu, 9 September 2017.



Kelemahan Persib terlihat karena mereka sempat dua kali ketinggalan lewat gol Vendry Mofu. Mereka bisa menyamakan kedudukan lewat Rapahel Maitimo dan Ezechiel N'Douassel.

Hasil seri Ini jadi kemunduran kecil bagi Tim Maung Bandung yangsebelumnya mampu menang 4-1 di kandang Sriwijaya FC. Hasil seri itu juga membuat Emral Abus gagal memberikan poin penuh dalam dua laga awalnya bersama Persib.



Emral punya waktu cukup panjang untuk memperbaiki timnya. Persib akan kembali berlaga dengan menjalani partai tandang ke kandang Borneo FC pada 16 September mendatang. Tim ini akan jadi lawan tak gampang bagi Persib. Borneo FCkini hanya terpaut satu angka dari Persib yang mengemas nilai 33 dari 23 laga.



Berikut ini jadwal Persib Bandung berikutnya di putaran kedua Liga 1:

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (18.30 WIB, siaran langsung tvOne)

21 September: Persib Bandung vs Bali United

24 September: Persib Bandung vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini (8 kali menang, 9 kali seri, 6 kali kalah):

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC

Bali United 1-0 Persib

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United

Persipura Jayapura 0-0 Persib Bandung

Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung.

Persib 2-2 Semen Padang FC.



Klasemen Persib Bandung:





PERSIB | NS