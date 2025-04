TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan berusaha berjuang bangkit dalam jadwal Liga 1 berikutnya. Tim Maung Bandung akan berlaga di kandang Mitra Kukar, Sabtu, 15 Juli 2017.



Sayangnya, Persib harus tampil timpang di laga nanti. Karena banyak pemain cedera, hanya 18 pemain yang diboyong oleh pelatih Djadjang Nurdjaman. Tidak ada nama Atep, Tantan, dan bahkan Muhammad Natshir di skuad Maung Bandung kali ini.



Atep harus absen karena gangguan pada lutut belakangnya usai laga kontra Persela Lamongan semalam. Itu membuatnya harus beristirahat untuk beberapa hari ke depan. Adapun Tantan masih menjalani pemulihan kondisinya usai sakit. Sementara slot Natshir kali ini diberikan kepada Imam Arief Fadillah untuk bersaing dengan I Made Wirawan demi tempat penjaga gawang.



Baca: Persib Incar 2 Penyerang Baru untuk Putaran Kedua Liga 1



Tak terlihat pula nama Carlton Cole dalam lawatan kali ini. Kondisinya yang belum pulih setelah perjalanan dari Inggris yang menjadi pertimbangan.



Banyaknya pemain yang absen itu pun membuat para pemain muda banyak dibawa Djadjang Nurdjaman dalam lawatan ini.



Baca:Nasib Carlton Cole di Persib Baru Diputuskan Akhir Pekan Ini



Berikut daftar pemain yang dibawa Persib Bandung ke Kutai Kertanegara:

Penjaga Gawang : Imam Arief Fadillah, I Made Wirawan

Belakang : Vladimir Vujovic, Achmad Jufriyanto, Tony Sucipto, Supardi, Jajang Sukmara, Wildansyah, Henhen Herdiyana,

Gelandang : Hariono, Kim Jeffrey Kurniawan, Michael Essien, Raphael Maitimo, Dedi Kusnandar,

Penyerang : Matsunaga Shohei, Billy Paji Keraf, Puja Abdilah, Agung Mulyadi.



Hasil Persib Bandung di Liga 1:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela.



Jadwal Persib Bandung berikutnya di putaran pertama Liga 1:

15 Juli: Mitra Kukar vs Persib

22 Juli: Persib vs Persija

29 Juli: Perseru vs Persib.



Klasemen Persib Bandung di Liga 1







PERSIB | NS