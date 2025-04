Jadwal Persib Bandung Setelah Ditekuk Bali United di Pekan Ke-8

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung mengakhiri pekan kedelapan Liga 1 dengan kekecewaan setelah takluk 1-0 di kandang Bali United, Rabu malam, 31 Mei 2017. Kini Tim Maung Bandung akan menjalani jadwal berikutnya di kandang Bhayangkara FC, 4 Juni nanti.



Dari 8 pertandingan, performa Persib belum memuaskan. Mereka hanya 3 kali menang, 4 kali seri, dan sekali kalah. Kini mereka menempati urutan ketujuh klasemen dengan nilai 13 dari 8 laga. Posisinya bahkan disalip Bali United, yang melesat ke urutan keenam dengan nilai sama tapi memiliki selisih gol lebih bagus.



Kondisi ini jadi tantangan berat bagi skuad Persib dan pelatih Djadjang Nurdjaman. Mereka harus memastikan tak terus mengalami kemunduran di pekan-pekan berikutnya. Usaha itu harus dipastikan dengan keberhasilan bangkit di kandang Bhayangkara FC, yang kini menempati posisi kesembilan klasemen.



Hasil pertandingan Persib hingga pekan kedelapan:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.



Berikut ini jadwal Persib berikutnya di Liga 1 putaran pertama:

4 Juni: Bhayangkara FC vs Persib

11 Juni: Persib vs Persiba

11 Juni: Barito Putera vs Persib

18 Juni: Persib vs PSM Makassar

9 Juli: Madura United vs Persib

12 Juli: Persib vs Persela

15 Juli: Mitra Kukar vs Persib

22 Juli: Persib vs Persija

29 Juli: Perseru vs Persib.



Berikut posisi Persib di klasemen sementara Liga 1:







PERSIB | PSSI | NS