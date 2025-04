Jadwal Persib Bandung: Usung Semangat Pembuktian Vs Persipura

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan besar atas Persegres Gresik United jadi bekal berharga bagi Persib Bandung untuk menatap jadwal lanjutan Liga 1. Tim Maung Bandung akan berlaga di kadang Persipura Jayapura, Senin, 28 Agustus.



Manajer Persib, Umuh Muchtar, menilai, kemenangan 6-0 yang baru diraih timnya bisa jadi penambah motivasi. "Perjalanan masih panjang. Jadikan kemenangan besar ini sebagai modal untuk kembali menang lawan Persipura," jelas Umuh.



Hadirnya striker anyar asal Chad, Ezechiel N'Douassel, menurutnya cukup membantu tim untuk selalu meraih poin di setiap pertandingan. Ia menilai, jika karakter permainan Maung Bandung sudah banyak perubahan.



"Harus lebih siap lagi. Kita akan terus berbenah. Ezechiel juga sudah mulai terlihat kontribusinya. Satu gol dan dua assist. Ada (Raphael) Maitimo juga bisa hat-trick. Pokoknya lawan Persipura harus dapat poin," kata Umuh. "Kita sudah semakin kompak, tingkatkan lagi."



Bek Persib, Achmad Jufriyanto, menilai tantangan Persib cukup besar di laga berikutnya, karena merupakan laga tandang. Setelah kemenangan di kandang Persegres putaran pertama lalu, belum ada lagi kemenangan partai away yang diraih. Karena itu, laga melawan Persipura jadi ajang pembuktian.



"Kita sudah harus melupakan kemenangan kemarin, karena ujian sesungguhnya adalah laga away, salah satunya lawan Persipura. Kita harus sudah fokus ke sana," kata Jufriyanto.



Persib saat ini menempati posisi kedelapan klasemen Liga 1 dengan nilai 28 dari 20 laga. Sedangkan Persipura memuncaki klasemen dengan nilai 38.



Jadwal sisa Persib Bandung di putaran kedua:

28 Agustus: Persipura Jayapura Vs Persib Bandung (pukul 15.00 WIB, tvOne)

4 September: Sriwijaya FC Vs Persib Bandung

9 September: Persib Bandung Vs Semen Padang

16 September: Borneo FC Vs Persib Bandung

21 September: Persib Bandung Vs Bali United

24 September: Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan Vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung Vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar Vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung Vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan Vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung Vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta Vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib.

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United.



Klasemen Persib Bandung:







PERSIB | NS