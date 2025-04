Jadwal Persib di Liga 1 dan Klasemen: Motivasi Gol Gian Zola

TEMPO.CO, Jakarta - Usai membela Timnas Indonesia, Gian Zola Nasrulloh akan kembali membela Persib Bandung. Ia akan tampil lebih percaya diri setelah mampu menyumbang gol ke gawang Kamboja.



“Pastinya, itu menambah motivasi," ujar Zola, seperti dikutip laman resmi klub tersebut.



Zola merakan bahwa suasana di Timnas terjalin bagus dan penuh rasa kekeluargaan. "Kita sering ngobrol santai, dan sharing. Jadi nambah ilmu. Kepercayaan diri juga lebih meningkat,” kata dia.



Ia, bersama Febri Hariyadi yang juga tampil di timnas, akan jadi pemain muda tumpuan Persib saat berlaga di kandang Barito Putera di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Minggu, 18 Juni.



Persib butuh kemenangan di laga nanti untuk menjaga momentum kebangkitan. Maung Bandung mampu menang 1-0 atas Persiba Balikpapan di laga sebelumnya, setelah sempat dua kali kalah beruntun.



Persib kini di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 16. Sedangkan Barito di posisi ke-15 denga nilai 13.



Hasil pertandingan Persib hingga pekan ke-10:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba.



Jadwal Persib berikutnya di putaran pertama Liga 1:

18 Juni: Barito Putera vs Persib (pukul 20:30 WIB, siaran langsung tvOne)

5 Juli: Persib vs PSM Makassar

9 Juli: Madura United vs Persib

12 Juli: Persib vs Persela

15 Juli: Mitra Kukar vs Persib

22 Juli: Persib vs Persija

29 Juli: Perseru vs Persib.



