TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung sudah menjalani jadwal Liga 1 hingga pekan keenam. Mereka belum terkalahkan, termasuk meraih 3 kemenangan.



Baca: Liga 1: elatih Persib Akui Ketangguhan Semen Padang di Kandang



Persib kini berada di urutan kedua klasemen sementara, terpaut satu angka dari PSM Makassar. Pada jadwal berikutnya, Persib akan menjamu Borneo FC.



Pelatih Persib, Djadjang Nurdjaman, harus bisa memastikan timnya tampil lebih tajam setelah ditahan Semen Padang tanpa gol pada laga sebelumnya.



Baca: PSM Makassar Tetap Puncaki Klasemen Liga 1



Berikut ini hasil pertandingan Persib hingga pekan keenam.

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib



Berikut ini jadwal Persib di Liga 1 putaran pertama berikutnya.

20 Mei: Persib vs Borneo FC

23 Mei: Bali United vs Persib

4 Juni: Bhayangkara FC vs Persib

11 Juni: Persib vs Persiba

11 Juni: Barito Putera vs Persib

18 Juni: Persib vs PSM Makassar

9 Juli: Madura United vs Persib

12 Juli: Persib vs Persela

15 Juli: Mitra Kukar vs Persib

22 Juli: Persib vs Persija

29 Juli: Perseru vs Persib



Berikut ini klasemen sementara Liga 1.







PSSI | NS