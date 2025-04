Jadwal Persib Pekan 11 dan Klasemen: Waspada Kejutan Barito

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Persib Bandung, Djadjang Nurdjaman berharap kemenangan atas Persiba Balikpapan bisa menjadi suntikan motivasi saat berhadapan dengan Barito Putera di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu, 18 Juni 2017.



“Kepercayaan diri pemain juga mudah-mudahan meningkat,” kata Djadjang, Jumat, 16 Juni 2017. Dalam laga sebelumnya, Persib bangkit dari dua kekalahan beruntun dengan mengalahkan Persiba 1-0.



Ia menilai, Barito Putera berpotensi menyulitkan dan mengejutkan Persib. “Yang di bawah saja bisa menyulitkan kita. Jadi pasti kita antisipasi mereka. Kita waspada. Apalagi main di kandang, Barito walaupun klasemen ada di bawah kita tapi menurut saya tetap berbahaya,” tegasnya.



Baca: Berulah di Laga Bhayangkara, Bobotoh Persib Dihukum Komdis PSSI



Setibanya di Banjarmasin, pelatih yang karib disapa Djanur ini mengatakan jika timnya memiliki satu kali kesempatan latihan. Menurutnya, mayoritas pemain sudah pernah menjajal Stadion 17 Mei. Sehingga Atep dkk dinilai bisa dengan cepat beradaptasi.



“Rencananya kita cuma mau pengenalan lapangan saja, jadi itu adalah persiapan terakhir. Yang pasti mayoritas pemain sudah tahu karena sudah pernah main di lapangan sana. Untuk beberapa pemain yang belum, penting juga untuk tahu lapangan,” kada Djadjang.

Persib kini di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 16. Sedangkan Barito di posisi ke-15 denga nilai 13.



Hasil pertandingan Persib hingga pekan ke-10:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba.



Jadwal Persib berikutnya di putaran pertama Liga 1:

18 Juni: Barito Putera vs Persib (pukul 20:30 WIB, siaran langsung tvOne)

5 Juli: Persib vs PSM Makassar

9 Juli: Madura United vs Persib

12 Juli: Persib vs Persela

15 Juli: Mitra Kukar vs Persib

22 Juli: Persib vs Persija

29 Juli: Perseru vs Persib.



Klasemen Persib di Liga 1





PERSIB | NS