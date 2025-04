Jadwal Persib Pekan Ke-13 dan Klasemen: Atep Lebih Percaya Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Atep akan menyongsong jadwal Persib Bandung berikutnya dengan lebih percaya diri. Hal itu tak lepas dari gol ketiga yang ia cetak saat Persib mengalahkan PSM Makassaar 2-1 dalam laga terakhir Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu, 5 Juli 2017.



Gol itu sekaligus mengakhiri kemandulannya dalam tiga laga. "Alhamdullilah bisa memberikan kontribusi. Ini semua berkat kerja sama tim yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah rasa kepercayaan diri saya," kata Atep, seperti dikutip laman resmi klub, Kamis 6 Juli 2017.



Ia berharap, Persib bisa mempertahakan tren positif pada laga selanjutnya. "Kemenangan yang ditunggu dan harapkan. Bersama-sama bobotoh kita jaga tren positif ini," kata Atep.



Persib, yang saat ini berada di posisi kedelapan klasemen, akan menghadapi Madura United pada Ahad mendatang, 9 Juli. Madura akan jadi lawan berat. Selain bermain di kandang sendiri, tim itu juga kini mampu menempati posisi dua besar klasemen.



Hasil Persib hingga pekan ke-12 Liga 1:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar.



Jadwal Persib berikutnya di putaran pertama Liga 1:

9 Juli: Madura United vs Persib (20:30 WIB, siaran tvOne)

12 Juli: Persib vs Persela

15 Juli: Mitra Kukar vs Persib

22 Juli: Persib vs Persija

29 Juli: Perseru vs Persib.



Klasemen Persib di Liga 1







PERSIB | NS