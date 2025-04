Jadwal Persib Pekan Keempat dan Posisi dalam Klasemen Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung sudah menjalani tiga pertandingan dalam rangkaian Liga 1 musim ini. Baru meraih satu kemenangan, Tim Maung Bandung itu baru menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 5.



Persib selanjutnya akan melawan tuan rumah Persegres Gresik. Pelatih Djadjang Nurdjaman optmistis dengan kemajuan timnya. "Ada kemajuan yang cukup baik dari permainan kami. Mudah-mudahan ini langkah yang baik dalam perjalanan Persib di Liga 1," kata dia.



Jadwal lengkap Liga 1 pekan keempat, termasuk Persib:



Selasa, 2 Mei 2017,

15:00 Persipura Jayapura vs Pusamania Borneo



Rabu, 3 Mei 2017

18:30 Mitra Kukar vs Persela Lamongan

18:30 Persegres Gresik vs Persib Bandung

18:30 Sriwijaya FC vs Bhayangkara FC



Kamis, 4 Mei 2017

15:00 Perseru Serui vs PSM Makassar

15:00 Bali United vs Semen Padang

18:30 Persija Jakarta vs Madura United



Jumat, 5 Mei 2017

15:00 PS TNI vs Persiba Balikpapan

18:30 vs Arema FC vs Barito Putera



Jadwal Persib berikutnya



07 Mei 2017: Persib vs Persipura Jayapura

13 Mei 2017: Semen Padang vs Persib

20 Mei 2017: Persib vs Borneo FC

31 Mei 2017: Bali United vs Persib.



Klasemen





