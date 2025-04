Jadwal Piala Konfederasi Malam Ini: Rusia vs Selandia Baru

TEMPO.CO, Jakarta -Piala Konfederasi 2017 akan dimulai Sabtu malam ini, 17 Juni 2017, di Rusia. Tuan rumah akan mengawali gelaran kejuaraan dunia mini ini dengan melawan Selandia Baru.



Keduanya berlaga di Grup A. Rusia berlaga sebagai wakil tuan rumah. Sedangkan Selandia Baru mengemban status sebagai juara dari Piala Oceania. Di Grup A ini juga aga Portugal, sebagai juara Piala Eropa. Meksiko yang menjadi juara Piala CONCACAF.



Adapun di Grup B, Kamerun, yang memenangi Piala Afrika, akan bersaing dengan Cile (juara Copa Amerika), Jerman (pemegang Piala Dunia), dan Australia (juara Piala Asia). Dua tim teratas pada fase grup akan melaju ke babak semifinal.



Rusia telah mempersiapkan empat kota untuk menggelar fase grup Piala Konfederasi, yaitu Moskow, Saint Petersburg, Kazan, dan Sochi. Keempat kota itu juga akan menjadi tempat digelarnya Piala Dunia tahun depan.



Di Indonesia, laga Piala Konfederasi akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi RTV.



Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Piala Konfederasi 2017.



Sabtu, 17 Juni 2017

Rusia vs Selandia Baru (Pukul 22.00 WIB)



Ahad, 18 Juni 2017

Portugal vs Meksiko (Pukul 22.00 WIB)



Senin, 19 Juni 2017

Kamerun vs Cile (Pukul 01.00 WIB)

Australia vs Jerman (Pukul 22.00 WIB)



Rabu, 21 Juni 2017

Rusia vs Portugal (Pukul 22.00 WIB)



Kamis, 22 Juni 2017

Meksiko vs Selandia Baru (Pukul 01.00 WIB)

Kamerun vs Australia (Pukul 22.00 WIB)



Jumat, 23 Juni 2017

Jerman vs Cile (Pukul 01.00 WIB)



Sabtu, 24 Juni 2017

Selandia Baru vs Portugal (Pukul 01.00 WIB)

Meksiko vs Rusia (Pukul 22.00 WIB)



Ahad, 25 Juni 2017

Cile vs Australia (Pukul 22.00 WIB)

Jerman vs Kamerun (Pukul 22.00 WIB)



