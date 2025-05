TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola Liga Inggris akan kembali bergulir pada Rabu dinihari nanti, antara lain mempertemukan Leicester dengan Liverpool. Selain itu, ada laga Arsenal melawan Southampton dan Manchester United melawan Stoke.



Berikut ini jadwal lengkapnya:



Liga Inggris



Leicester City vs Liverpool

(siaran langsung Bein Sports 1, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Arsenal vs Southampton

(siaran langsung Bein Sports 2, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Manchester United vs Stoke City

(siaran langsung Bein Sports 3, Rabu, pukul 03.00 WIB)



West Ham United vs Aston Villa



Sunderland vs Manchester City



Norwich City vs Tottenham Hotspur



Crystal Palace vs Bournemouth



West Brom vs Swansea City





Liga Italia



Sassuolo vs Roma



