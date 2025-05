Jadwal Sepak Bola Malam Ini, Ada Man City Vs Leicester

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola akan berlangsung di Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol pada Sabtu malam-Ahad dinihari, 6-7 Februari 2016. Salah satu laga besar akan terjadi di Liga Inggris, yakni pertemuan dua tim teratas dalam klasemen: Manchester City dan Leicester City.



Berikut jadwal lengkapnya:



Liga Inggris



Sabtu, 6 Februari:

19.45: Manchester City vs Leicester City (siaran langsung Bein Sports 3)

22.00: Stoke City vs Everton (Bein Sports 2)

22.00: Liverpool vs Sunderland (Indosiar)

22.00: Tottenham Hotspur vs Watford (Bein Sports 1)

22.00: Newcastle United vs West Bromwich Albion

22.00: Swansea City vs Crystal Palace

22.00: Aston Villa vs Norwich City



Ahad, 7 Februari:

00.30: Southampton vs West Ham United (Bein Sports 3)



Liga Italia



Ahad, 7 Februari:

00.00: Bologna vs Fiorentina (Bein Sports 1)

02.45: Genoa vs Lazio (Bein Sports 2)



Liga Spanyol



Sabtu, 6 Februari:

22.00: Atletico Madrid vs Eibar (Festival di Orange TV)



Minggu, 7 Februari:

00.15: Rayo Vallecano vs Las Palmas

02.30: Athletic Bilbao vs Villarreal

04.00: Sporting Gijon vs Deportivo La Coruna



