Jadwal Sepak Bola Malam Ini: Ada Roma Vs Madrid, Juga Barca

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pertandingan babak 16 besar Liga Champions Eropa akan bergulir Kamis dinihari nanti. Salah satu pertandingan itu cukup menarik untuk diikuti, yakni AS Roma yang akan menjamu Real Madrid.



Berikut jadwal siaran langsungnya:



Gent Vs Wolfsburg

(siaran langsung Bein Sports 2, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Roma Vs Real Madrid

(siaran langsung RCTI/Bein Sports 1, Kamis, pukul 02.45 WIB)



Selain itu ada juga jadwal pertandingan Liga Spanyol:

Barcelona Vs Sporting Gijon

(siaran langsung Festival Orange TV, Kamis, pukul 00.30 WIB)



Hasil Liga Champions Rabu dinihari:



Benfica 1 - 0 Zenit St. Petersburg

Paris Saint-Germain 2 - 1 Chelsea.



Hasil Liga Europa Rabu dinihari:



Fenerbahce 2 - 0 Lokomotiv Moskow.



UEFA | NS