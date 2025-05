TEMPO.CO, Jakarta - Penentuan gelar juara La Liga Spanyol akan berlangsung Sabtu malam, 14 Mei 2016. Barcelona akan menjadi juara bila menang atas Granada. Tapi, bila Barca kalah dan Real Madrid menang atas Deportivo La Coruna, Madrid-lah yang akan menjadi kampiun.



Selain laga La Liga, ada beberapa pertandingan terakhir Seri A Italia. Ada pula dua jadwal pertandingan kompetisi sepak bola Tanah Air. Berikut ini jadwal selengkapnya.



Indonesia Soccer Championship



Sabtu, 14 Mei 2016

Semen Padang vs Persipura Jayapura (siaran langsung SCTV)

Persib Bandung vs Bali United (siaran langsung SCTV)



Liga Italia



Sabtu, 14 Mei 2016

22.00: Juventus vs Sampdoria (siaran langsung beIN Sport 1)

01.45: Milan vs Roma (siaran langsung beIN Sport 2)



Ahad, 15 Mei 2015

01.45: Sassuolo vs Inter Milan (siaran langsung beIN Sport 2)



Liga Spanyol



Sabtu, 14 Mei 2016



22.00: Deportivo La Coruna vs Real Madrid

22.00: Granada vs Barcelona (siaran langsung RCTI)



UEFA | NS