Jadwal Sepak Bola Malam Ini: Madrid Vs Roma, Hull Vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pertandingan Liga Champions Eropa dan satu laga Piala FA Inggris akan berlangsung Rabu dinihari nanti.



Di laga kedua babak 16 besar Liga Champions, Real Madrid (Spanyol) akan menjamu AS Roma (Italia) dengan membawa keunggulan 2-0 dari laga pertama. Wolfsburg (Jerman) juga akan menjamu Gent (Belgia) dengan membawa keunggulan 3-2.



Di Piala FA, Arsenal dan Hull City akan kembali bertarung setelah pada pertemuan pertama mereka meraih hasil imbang tanpa gol.



Berikut jadwal lengkap pertandingan Rabu, 9 Maret 2016:



Liga Champions



02.45 Real Madrid vs Roma

Madrid unggul 2-0

(siaran langsung RCTI/Bein Sport 1)



02.45 Wolfsburg vs Gent

Wolfsburg memimpin 3-2

(siaran langsung Bein Sport 2)



Piala FA

(Laga ulangan babak kelima)



02:00 Hull City Vs Arsenal.



UEFA | NS