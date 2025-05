Jadwal Seru Liga Inggris Sabtu dan Minggu

TEMPO.CO, Jakarta: Liga Primer Inggris memasuki pekan ke-26. Laga yang hampir pasti bakal berjalan seru bakal tersaji pada pertemuan Southampton yang menjamu Liverpool, Ahad malam, 23 Februari 2015.



Posisi kedua tim di klasemen sementara rapat. Soton di peringkat keenam dengan koleksi nilai 43, sedangkan Si Merah Liverpool persis satu setrip di bawahnya dengan selisih hanya satu angka.



Jika Liverpool bisa menggulingkan Soton, meskipun itu adalah misi yang berat, maka tim tamu yang menggantikan posisi Soton di peringkat keenam.



Sementara itu Chelsea, yang akan menjamu tim promosi Burnley yang sedang terjebak di zona merah degradasi, berpeluang makin meninggalkan duo Manchester, United dan juara bertahan City.



Dengan posisi Chelsea teratas di klasemen, sedangkan Burnley peringkat ke-19 alias nomor dua dari bawah, sungguh kejutan luar biasa hebat jika langkah skuat binaan Jose Mourinho tertahan di Stamford Bridge, London.



Di sisi lain Manchester City dan Manchester United harus meladeni lawan yang relatif jauh lebih berat ketimbang Burnley. MU harus bertandang ke markas klub Wales Swansea City, sedangkan City bertemu Newcastle United.



Jika Chelsea benar-benar merealisasikan tambahan 3 angka, sementara duo Manchester tersandung, maka The Blues London akan memperlebak jarak nilai dengan dua pesaing terdekatnya itu.



Berikut jadwal lengkap pertandingan pekan ke-26 Liga Primer dan siaran langsungnya:



Sabtu, 21 Februari 2015:

22:00 Aston Villa vs Stoke City

22:00 Chelsea vs Burnley (siaran langsung Bein Sport 2)

22:00 Crystal Palace vs Arsenal

22:00 Hull City vs Queens Park Rangers

22:00 Sunderland vs West Bromwich Albion

22:00 Swansea City vs Manchester United (siaran langsung Indosiar/Bein Sport 1)



Minggu, 22 Februari 2015:

00:30 Manchester City vs Newcastle United (siaran langsung Bein Sport 1)

19:00 Tottenham Hotspur vs West Ham United

21:00 Everton vs Leicester City

23:15 Southampton vs Liverpool (siaran langsung SCTV/Bein Sport 1)



M. SYAHRAN W. LUBIS (BISNIS.COM)