TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Primer Inggris akan kembali bergulir pada pertengahan pekan ini. Pada Selasa malam-Rabu dinihari, 11 Februari 2015, akan berlangsung sejumlah pertandingan menarik. Salah satunya Liverpool versus Tottenham Hotspur.



Ini adalah laga seru di antara dua tim yang tengah berjuang masuk posisi empat besar. Tottenham sedang memuncak rasa percaya dirinya setelah mengalahkan Arsenal 2-1 pada Sabtu lalu. Sedangkan Liverpool baru saja ditahan Everton 0-0.



Arsenal sendiri akan berusaha bangkit dari kekalahan dengan menjamu Leicester City.



Berikut ini jadwal lengkapnya:



Arsenal Vs Leicester City

(Siaran langsung Bein Sports 1, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Liverpool Vs Tottenham Hotspur

(Siaran langsung Bein Sports 3, Rabu, pukul 03.00 WIB)



Hull City Vs Aston Villa



Sunderland Vs Queens Park Rangers



Liverpool Vs Tottenham Hotspur



ESPN | NS