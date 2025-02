Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ke-23: Ada Laga Besar Persija Jakarta vs Persib Bandung

Jumat, 14 Februari 2024 15.30 WIB | Semen Padang vs Persita (Indosiar, Vidio) 19.00 WIB | Persik Kediri vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Selain itu ada pertandingan menarik lainnya seperti Persebaya Surabaya vs PSBS Biak, Madura United vs Dewa United, dan Bali United vs Malut United.

Sabtu, 15 Februari 2024 15.30 WIB | Madura United vs Dewa United (Indosiar, Vidio) 19.00 WIB | Persebaya Surabaya vs PSBS Biak (Indosiar, Vidio).

Minggu, 16 Februari 2024

15.30 WIB | Borneo FC vs Barito Putera (Vidio)

15.30 WIB | Persija Jakarta vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

19.00 WIB | PSIS Semarang vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).



Senin, 17 Februari 2024

15.30 WIB | Arema FC vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19.00 WIB | Bali United vs Malut United (Indosiar, Vidio).