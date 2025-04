TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Brunei dalam laga terakhir Grup B Piala AFF U-18 di Stadion Thuwunna, Yangoon, Myanmar, Rabu, 13 September 2017. Indonesia harus menang besar agar bisa lolos ke semifinal.



Kekalahan 0-3 dari Vietnam, yang diikuti kemenangan 7-0 yang diraih Myanmar atas Filipina, membuat posisi Indonesia tergeser ke urutan ketiga. Tim asuhan Indra Sjafri itu mengemas nilai 6, sama dengan Myanmar yang unggul selisih gol. Vietnam di puncak klasemen dengan keunggulan tiga poin.



Pada laga terakhir, Vietnam akan bertemu dengan Myanmar. Indonesia sedikit diuntungkan karena akan melawan Brunei yang sudah tersingkir.



Indonesia akan lolos ke semifinal bila bisa mengalahkan Brunei dan di laga lain Myanmar gagal mengalahkan Vietnam. Bila Myanmar juga menang, maka hitung-hitungan selisih gol akan dilakukan. Karena itulah Timnas Indonesia U-19 harus bisa menang besar atas Brunei agar bisa lolos.



Inilah jadwal timnas Indonesia U-19 berikutnya:



13 September:

15.30 Brunei vs Indonesia (Indosiar).



Hasil dan klasemen selengkapnya Piala AFF U-18:



Grup B



Hasil selengkapnya:

Indonesia 2-1 Myanmar

Indonesia 9-0 Filipina

Indonesia 0-3 Vietnam

Filipina 2-3 Brunei

Brunei 1-8 Vietnam

Vietnam 5-0 Filipina

Myanmar 7-0 Brunei

Myanmar 7-0 Filipina



Jadwal 13 September 2017:

Brunei vs Indonesia

Myanmar vs Vietnam



Klasemen

1. Vietnam 3 3 0 0 16-1 9

2. Myanmar 3 2 0 1 15-2 6

3. Indonesia 3 2 0 1 11-4 6

4. Brunei 3 1 0 1 4-17 3

5. Filipina 4 0 0 4 2-24 0



Grup A



Hasil selengkapnya:

Thailand 3-0 Timor Leste

Malaysia 4-1 Laos

Singapura 5-3 Kamboja

Malaysia 3-1 Singapura

Kamboja 1-1 Timor Leste

Laos 1-2 Thailand

Laos 0-3 Singapura

Thailand 1-0 Kamboja

Timor Leste 0-3 Malaysia

Kamboja 0-2 Malaysia

Timor Leste 3-2 Laos

Singapura 0-2 Thailand

(Catatan: Malaysia dan Thailand sudah lolos ke semifinal dan tinggal berebut posisi juara grup)



Klasemen

1. Malaysia 4 4 0 0 12-2 12

2. Thailand 4 4 0 0 8-1 12

3. Singapura 4 2 0 2 9-8 6

4. Timor Leste 4 1 1 2 4-9 4

5. Kamboja 4 0 1 3 4-9 1

6. Laos 4 0 0 4 4-12 0



