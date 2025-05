Jadwal Siaran Liga Inggris Malam Ini, Ada Laga Man United

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan pekan ke-21 Liga Primer Inggris akan bergulir pertengahan pekan ini. Pada Selasa malam ini, ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, termasuk laga antara Manchester United dan Newcastle.



MU sudah bangkit dan berhasil menang dalam dua laga terakhir, yakni atas Swansea (2-1) pada Liga Primer dan atas Sheffield United (1-0) pada Piala FA. Kini, tim asuhan Louis van Gaal itu berada pada posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan nilai 33 dari 20 laga. Sedangkan Newcastle pada posisi ke-18 dengan nilai 17.



Berikut ini jadwal lengkap pertandingan malam ini:



Newcastle vs Manchester United

(siaran langsung Bein Sports 1, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Aston Villa vs Crystal Palace

(siaran langsung Bein Sports 2, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Bournemouth vs West Ham

(siaran langsung Bein Sports 3, Rabu, pukul 02.45 WIB)



UEFA | NS