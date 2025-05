Jadwal Siaran Sepak Bola Malam Ini, Ada Debut Zidane

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola akan berlangsung di Tanah Air dan Eropa pada Sabtu malam-Ahad dinihari, 9-10 Januari 2016. Dari dalam negeri, ada laga semifinal Piala Jenderal Sudirman antara Mitra Kukar dan Arema.



Di Liga Spanyol, Zinedine Zidane akan mengawali kiprahnya bersama Real Madrid, yang akan melawan Deportivo de La Coruna. Barcelona juga akan berlaga dengan melawan Granada.



Di Liga Italia, ada laga besar antara AS Roma dan AC Milan. Sedangkan di Inggris, kompetisi Liga Primer beristirahat. Klub-klub pun akan berlaga di Piala FA, yang malam ini, antara lain, akan diwarnai aksi Arsenal, Manchester United, dan Manchester City.



Berikut ini jadwal selengkapnya:



Piala Jenderal Sudirman

(semifinal)



Mitra Kukar vs Arema (siaran langsung Net TV, Sabtu pukul 1930 WIB)



Liga Spanyol



Barcelona vs Granada

(siaran langsung RCTI, Sabtu pukul 22.00 WIB)



Real Madrid vs Deportivo de La Coruna

(siaran langsung Festival Orange TV, Ahad pukul 02.30 WIB)



Getafe vs Real Betis

Sevilla vs Athletic Bilbao

Levante vs Rayo Vallecano



Liga Italia



Fiorentina vs Lazio

(siaran langsung Bein Sport 2, Ahad pukul 00.00 WIB)



AS Roma vs AC Milan

(siaran langsung Bein Sport 1, Ahad pukul 02.45 WIB)



Carpi vs Udinese



Piala FA

(babak ketiga)



Wycombe Wanderers vs Aston Villa

(siaran langsung Bein Sports 1, Sabtu pukul 19.45 WIB)



Arsenal vs Sunderland

(siaran langsung Bein Sports 1, Sabtu pukul 22.00 WIB)



Manchester United vs Sheffield United

(siaran langsung Bein Sports 1, Ahad pukul 00.30 WIB)



Norwich City vs Manchester City

Southampton vs Crystal Palace

Birmingham City vs AFC Bournemouth

Brentford vs Walsall

Bury vs Bradford City

Colchester United vs Charlton Athletic

Doncaster Rovers vs Stoke City

Eastleigh vs Bolton Wanderers

Everton vs Dagenham & Redbridge

Hartlepool United vs Derby County

Huddersfield Town vs Reading

Hull City vs Brighton & Hove Albion

Ipswich Town vs Portsmouth

Leeds United vs Rotherham United

Middlesbrough vs Burnley

Newport County vs Blackburn Rovers

Northampton Town vs Milton Keynes Dons

Nottingham Forest vs Queens Park Rangers

Peterborough United vs Preston North End

Sheffield Wednesday vs Fulham

Watford vs Newcastle United

West Bromwich Albion vs Bristol City

West Ham United vs Wolverhampton Wanderers



UEFA | NS