Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Charis Yulianto Sebut Posisi Ketiga atau Keempat Paling Realistis

Meski demikian, Charis mengingatkan bahwa Bahrain kemungkinan akan memainkan permainan keras, yang berpotensi memicu emosi para pemain Indonesia. “Tipsnya ya kita fokus di permainan kita sendiri saja," kata dia.



Ia berharap para pemain tak terpancing. "Tim-tim Timur Tengah seperti itu (suka memancing emosi), seperti Bahrain, dulu Kuwait, juga hampir sama. Tentunya ini juga harus disikapi dengan baik, seluruh pemain timnas. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai terpancing,” kata Charis.

Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Live RCTI dan Vision+).

Kamis, 20 Maret 2025: Australia vs Indonesia (tandang)

Selasa, 25 Maret 2025: Indonesia vs Bahrain (Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta)

Kamis, 5 Juni 2025: Indonesia vs Cina (Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta)

Selasa, 10 Juni 2025: Jepang vs Indonesia (tandang).

Posisi Timnas Indonesia dalam Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026

No Tim Manin Gol Poin 1 Jepang 6 +20 16 2 Australia 6 +1 7 3 Indonesia 6 −3 6 4 Arab Saudi 6 −3 6 5 Bahrain 6 −5 6 6 Cina 6 −10 6

.

