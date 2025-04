Jadwal Timnas Indonesia U-22 Vs Vietnam, Hasil Lengkap, Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - EMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-22 akan melawan Vietnam dalam pertandingan sepak bola Grup B SEA Games 2017 di Stadion Selayang, Selangor, Malaysia, Selasa, 22 Agustus 2017. Indonesia, yang tak akan diperkuat Evan Dimas karena akumulasi kartu, harus bisa menang agar bisa lolos ke semifinal.



Nantinya, hanya dua tim teratas dari grup ini yang lolos ke semifinal. Saat ini Indonesia berada di peringkat dua klasemen dengan nilai 7, di bawah Vietnam yang terus menang besar dari 3 pertandingan.



Thailand di urutan ketiga dengan nilai dan selisih gol sama dengan Indonesia. Pada laga keempat besok, Thailand akan melawan Filipina.



Berikut Hasil dan jadwal sisa Grup B:



Hasil Kamis, 17 Agustus 2017:

Indonesia 3-0 Filipina

Vietnam 4-1 Kamboja

Thailand 1-0 Timor Leste.



Hasil Selasa, 15 Agustus 2017:

Indonesia 1-1 Thailand

Vietnam 4-0 Timor Leste

Kamboka 0-2 Filipina.



Hasil Ahad, 20 Agustus 2017:

Indonesia 1-0 Timor Leste

Thailand 3-0 Kamboja

Filipina 0-4 Vietnam



Hasil Selasa, 22 Agustus 2017

Indonesia 0-0 Vietnam

Thailand 2-0 Filipina

Timor Lester 1-0 Kamboja



Jadwal Kamis, 24 Agustus 2017

Indonesia Vs Kamboja

(Stadion Shah Alam, pukul 15.00 WIB, live SCTV/Indosiar/TVRI)

Thailand Vs Vietnam

Timor Leste Vs Filipina



Klasemen Grup B

1. Vietnam 4 kali main, gol 12-1, 10 poin

2. Thailand 4 kali main, gol 7-3, 10 poin

3. Indonesia 4 kali main, gol 5-1, 8 poin

4. Timor Leste 4 kali main, gol 1-6, 3 poin

5. Filipina 4 kali main, gol 2-9, 3 poin

6. Kamboja 4 kali main, gol 1-10, 0 poin.



Nantinya hanya dua tim teratas yang lolos ke semifinal. Lalu bagaimana peluang Indonesia?



Sedikit diuntungkan oleh jadwal terakhir. Indonesia akan melawan Kamboja pada Kamis, 24 Agustus 2017. Sedangkan pada saat sama, Vietnam dan Thailand akan saling berhadapan.



Bila laga Thailand vs Vietnam berakhir dengan kemenanga, siapapun pemenangnya, Indonesia akan bisa lolos bila pada saat sama mampu menang atas Kamboja.



Bila Vietnam dan Thailand beramin seri dan Indonesia menang atas Kamboja, maka ketiga tim akan memiliki nilai sama: 11. Maka hitung-hitungan selisih gol akan dilakukan. Artinya bila bisa menang besar atas Kamboja, peluang Timnas Indonesia U-22 untuk lolos akan tetap terbuka.



PSSI | NS



Catatan: Berita ini diedit pada Senin (21 Agustus 2017, pukul 17.30) terkait dengan kesalahan penyebutan hari untuk pertandingan Indonesia vs Vietnam. Lalu kembali diedit pada 22 Agustus 2017 pukul 22.30, untuk menambahkan hasil dan klasemen terbaru pada bagian akhir tulisan.