Jadwal Timnas Indonesia vs Cina dan Jepang di Laga Pamungkas Kualifikasi Piala Dunia 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. FIFA menyatakan bahwa kick-off laga itu yang akan dimulai pukul 20.45 WIB. Selain timnas Indonesia vs Cina, FIFA juga telah mengumumkan kick-off pertandingan Australia vs Jepang pada 18.00 WIB dan Bahrain vs Arab Saudi pada pukul 23.00 WIB.