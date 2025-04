TEMPO.CO, Jakarta – Timnas U-16 Indonesia meraih kemenangan perdana 4-1 atas lawannya, Myanmar, dalam “U-15 International Football Tournament-Tien Phong Plastic Cup 2017”, Rabu, 14 Juni 2017 di Stadion San Van Dong Hoa Xuan, Vietnam.



Di babak pertama, gawang tim berjulukan Garuda Asia itu harus kebobolan lebih dulu melalui tendangan penalti yang dilesakkan pemain Myanmar pada menit ke-37. Tiga menit berselang, Rendy Juliansyah mencetak gol pada menit ke-40 juga lewat titik penalti. Babak pertama berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1.



Di babak kedua, timnas berlari lebih cepat dengan mencetak tiga gol tambahan. Pelatih Fakhri Husaini memotivasi para pemainnya supaya jangan mudah kehilangan bola. Hasilnya, Andre Oktaviansyah, Bryan Aldama, dan Hamsah Lestaluhu membuat gol pada menit ke-55, ke-63, dan ke-82.



Kemenangan ini membuat timnas U-16 menempati peringkat kedua klasemen. Tuan rumah Vietnam memimpin klasemen sementara setelah mengalahkan Cina Taipei dengan skor 5-2. Vietnam unggul produktivitas gol atas Indonesia.



Dalam laga berikutnya, Jumat, 16 Juni 2017, timnas akan kembali berlaga melawan Vietnam. Melihat posisi dalam klasemen, laga nanti akan jadi perebutan posisi puncak klasemen. Para pemain Indonesia akan tampil lebih percaya diri setelah meraih kemenangan meyakinkan dalam laga pertama.



Jadwal Timnas U-16 Jumat, 16 Juni 2017:

Indonesia vs Vietnam

Cina Taipei vs Myanmar



Jadwal Minggu, 18 Juni 2017

Indonesia vs Cina Taipei

Vietnam vs Myamnar



PSSI | HOTMA