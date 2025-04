Jadwal Timnas U-17 Indonesia vs Yaman di Piala Asia U-17 2025 pada Senin, Nova Arianto Minta Pemain Tetap Fokus

TEMPO.CO , Jakarta - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Yaman pada laga kedua Grup C Piala Asia U-17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al-Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025. Pertandingan dijadwalkan kick-off pukul 22.00 WIB, dengan disiarkan RCTI, GTV, dan live streaming Vision+.

Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen Grup C di bawah Yaman yang juga meraih kemenangan di laga pertamanya. Mereka mengalahkan Afganistan dengan skor 2-0.

Apabila timnas U-17 Indonesia asuhan Nova Arianto berhasil mengalahkan Yaman di laga kedua Grup C Piala Asia U-17 2025 ini, mereka akan memastikan lolos ke Piala Dunia U-17 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Yaman pada 3-27 November mendatang.

Jadwal dan Hasil Pertandingan Grup C Piala Asia U-17 2025:



4 April 2025

Korea Selatan vs Indonesia (1-0)

Yaman vs Afganistan (2-0)