Jadwal Timnas U-19 Disiarkan SCTV, Simak Selengkapnya

Berikut ini jadwal lengkap pertandingan timnas U-19 di kualifikasi Piala AFC U-19.



Indonesia vs Brunei Darussalam

(Selasa, 31 Oktober 2017, mulai pukul 13.00 WIB)



Indonesia vs Timor Leste

(Kamis, 2 November 2017, mulai pukul 10.00 WIB)



Indonesia vs Korea Selatan

(Sabtu, 4 November 2017, pukul 13.00)



Indonesia vs Malaysia

(Senin, 6 November 2017, pukul 10.00).