Jadwal Tur Pramusim Liga Inggris: Chelsea, MU, City, Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Tim-tim besar Liga Inggris akan segera menjalani tur pramusimnya pada minggu depan. Asia dan Amerika umumnya dipilih sebagai tujuan tur.



Arsenal, Liverpool, dan Chelsea akan mengasah timnya di Asia. Arsenal dan Chelsea bahkan akan saling berhadapan. Dua klub Manchester, United dan City, memilih menjalani tur ke Amerika, seperti Tottenham.



Berikut jadwal lengkap tur-tur klub utama Liga Inggris:



• Arsenal

13 Juli: vs Sydney FC, ANZ Stadium, Sydney

15 Juli: vs Western Sydney Wanderers, ANZ Stadium, Sydney

19 Juli: vs Bayern Munich (Shanghai Stadium) International Champions Cup

22 Juli: vs Chelsea (Bird's Nest Stadium, Beijing)

29 Juli: vs Benfica, Emirates Stadium (Emirates Cup)

30 Juli: vs Sevilla, Emirates Stadium (Emirates Cup)

6 Agustus: vs Chelsea, Wembley Stadium (Community Shield)



• Chelsea

22 Juli: vs Arsenal, Bird's Nest Stadium, Beijing

25 Juli: vs Bayern Munchen, National Stadium, Singapore (International Champions Cup)

29 Juli: vs Inter Milan, National Stadium, Singapore (International Champions Cup)

6 Agustus: vs Arsenal, Wembley Stadium (Community Shield)



• Liverpool

12 Juli: vs Tranmere Rovers, Prenton Park, Birkenhead

14 Juli: vs Wigan Athletic, DW Stadium, Wigan

19 Juli: vs Crystal Palace, Hong Kong Stadium, Hong Kong (PL Asia Trophy)

22 Juli: vs West Brom/Leicester City, Hong Kong Stadium, Hong Kong (PL Asia Trophy)

29 Juli: vs Hertha BSC, Olympiastadion Berlin

1 Agustus: vs Bayern Munchen/Atletico Madrid/Napoli, Allianz Arena (Audi Cup)

2 Agustus: vs Bayern Munchen/Atletico Madrid/Napoli, Allianz Arena (Audi Cup)

5 Agustus: vs Athletic Club, Aviva Stadium, Dublin



• Manchester City

20 Juli: vs Manchester United, NRG Stadium, Houston, Texas (International Champions Cup)

26 Juli: vs Real Madrid, Los Angeles Memorial Coliseum, (International Champions Cup)

29 Juli: vs Tottenham Hotspur, Nissan Stadium, Nashville, Tennessee (International Champions Cup)

4 Agustus: vs West Ham United, Laugardalsvollur National Stadium, Reykjavik



• Manchester United

15 Juli: vs LA Galaxy, Stubhub Centre, Los Angeles

17 Juli: vs Real Salt Lake, Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah

20 Juli: vs Manchester City, NRG Stadium, Houston, Texas (International Champions Cup)

23 Juli: vs Real Madrid, Levi's Stadium, Santa Clara, California (International Champions Cup)

26 Juli: vs Barcelona, FedExField, Washington DC (International Champions Cup)

30 Juli: vs Valerenga, Ullevaal Stadium, Oslo

2 Agustus: vs Sampdoria, Aviva Stadium, Dublin

8 Agustus: vs Real Madrid, National Arena Filip II, FYR Macedonia (UEFA Super Cup)



• Tottenham Hotspur

22 Juli: vs Paris Saint-Germain, Camping World Stadium, Orlando (International Champions Cup)

25 Juli: vs Roma, Red Bull Arena, Harrison, New Jersey (International Champions Cup)

29 Juli: vs Manchester City, Nissan Stadium, Nashville, Tennessee (International Champions Cup)

5 Agustus: vs Juventus, Wembley Stadium, London.



