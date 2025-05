Jalan Macet, Laga MU Versus Cambridge Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan kedua antara Manchester United melawan Cambridge United terpaksa ditunda sekitar 20 menit. Bus-bus yang mengangkut para suporter Cambridge dikabarkan terjebak macet akibat terhalang truk penarik kapal boat di jalan raya rute M6.



Sam Edwards, reporter BBC, menulis dalam akun twitternya bahwa beberapa bus suporter sempat tertahan di jalan sekitar 90 menit dari Old Trafford. Insiden ini menjadi penghalang besar bagi para fan Cambridge untuk mewujudkan mimpi mereka menonton tim mereka berlaga di Old Trafford. (Baca: Lawan MU, Cambridge Siap Bikin Kejutan Lagi)



Para fan Cambridge, menurut Edwards, mulai tak sabar karena cemas tak bisa sampai Old Trafford tepat waktu. Namun mereka beruntung karena panitia pertandingan memutuskan menunda laga sekitar 20 menit. Meski waktunya tak cukup panjang, penundaan pertandingan itu membuka asa bagi para suporter Cambridge untuk menonton timnya bermain menghadapi tim sebesar United.



Cambridge, tim divisi empat Inggris, membuat kejutan di ajang Piala FA dengan menahan imbang MU 0-0 di pertemuan pertama, 23 Januari 2015. Meski cuma menuai hasil seri, para suporter Cambridge merayakannya dengan gempita. Pertandingan kali ini di Old Trafford adalah partai ulangan untuk menentukan siapa yang lolos ke babak selanjutnya.



BBC | GABRIEL TITIYOGA

