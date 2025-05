Jalani Laga Hidup-Mati Melawan BATE, AS Roma Waswas

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih AS Roma, Rudi Garcia, bisa sedikit bernapas lega setelah presiden klub memastikan tidak akan memecat dirinya menyusul buruknya performa AS dalam beberapa pekan terakhir. "Jika Rudi Garcia jatuh, kami jatuh bersamanya. Jika dia tenggelam, kami akan tenggelam bersamanya," kata Presiden AS Roma, James Pallotta, seperti dikutip dari Football Italia, Selasa, 8 Desember 2015.



Garcia memang tengah disorot setelah AS Roma gagal meraih satu pun kemenangan dalam empat laga terakhir mereka di semua kompetisi.



Hasil ini membuat Serigala Roma tertahan di peringkat keempat klasemen Seri A Italia dengan 28 poin. Mereka tertinggal 5 poin dari Inter Milan di puncak klasemen.



Namun Garcia tak sepenuhnya bisa tenang. Sebab, ia harus menjamu BATE Borisov dalam laga penyisihan Grup E Liga Champions di Stadio Olimpico, Roma, Kamis dinihari.



AS Roma saat ini berada di peringkat kedua Grup E dengan 5 poin. Sedangkan BATE Borisov di peringkat keempat dengan 4 poin. Garcia tak boleh kalah dalam laga ini karena itu hanya akan berarti satu hal: tersingkir dari Liga Champions.



Namun, tentu saja, tak akan mudah bagi AS Roma mengalahkan BATE Borisov. Sebab, performa klub tersebut sedang melorot. Sedangkan performa BATE Borisov justru sedang moncer.



Klub asal Belarus ini, misalnya, belum terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir. Bahkan, dalam dua laga tersebut, BATE Borisov sukses mencetak 5 gol.



Satu lagi, BATE Borisov juga membutuhkan kemenangan dalam laga ini untuk lolos ke babak 16 besar. Jadi bisa dipastikan mereka akan bermain habis-habisan.



Karena itu, Garcia meminta para pemainnya memberikan 100 persen perhatian mereka untuk laga ini. "Kami harus memenangi laga ini," tuturnya.



FOOTBALL ESPANA | UEFA | DWI AGUSTIAR