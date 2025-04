Jalani Operasi, Gabriel Jesus Bisa Pulih dalam Dua Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabriel Jesus sudah menjalani operasi tulang metatarsal kakinya yang retak pada Jumat. Ia diperkirakan bisa kembali bermain dalam dua bulan.



Pemain Brasil berusia 19 tahun itu mengalami cedera setelah mendarat dengan posisi tak pas saat City menang 2-0 atas Bournemouth pada Senin lalu. Cedera itu memukul City karena pemain muda itu mampu tampil cemerlang setelah bergabung Januari lalu. Ia mencetak tiga gol dalam empat laga di Liga Inggris.



Itu merupakan cedera besar pertama yang terjadi dalam karier pemain remaja itu. Jesus pun memilih menjalani operasi daripada pengobatan tunggal dari fisioterapi klub.



Jesus dioperasi di rumah sakit Quironsalud, Barcelona, dan ditangani oleh Dr Ramon Cugat, yang merupakan dokter favorit Pep Guardiola, pelatih City. Sebelumnya, Vincent Kompany, Fabian Delph, Ilkay Gundogan, dan Kevin De Bruyne pernah menjalani perawatan di klinik itu dalam enam bulan terakhir.



The Telegraph melaporkan, muncul optimisme di kalangan staf klub bahwa Jesus akan bisa kembali bermain dalam dua bulan, sebelum kompetisi berakhir pada Mei.

All smiles and a thumbs up from @gabrieljesus33 after his foot operation in Barcelona. We will keep you updated on his progress! #mcfc pic.twitter.com/9UdM4OiuAm