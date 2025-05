Jamu Bournemouth, Liverpool Krisis Penyerang

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer baru Liverpool, Juergen Klopp, akan kembali melakoni ujian dalam laga Piala Liga (Capital One Cup), Rabu malam, 28 Oktober 2015. Mereka akan menjamu tim lemah Bournemouth, yang di atas kertas bisa Liverpool kalahkan dengan mudah.



Bournemouth bisa menjadi awal yang bagus bagi The Reds untuk mengembalikan kepercayaan diri. Sebelumnya, dalam tiga laga perdananya bersama Liverpool, Klopp belum sekali pun mengantar tim tersebut meraih kemenangan. Bournemouth, tim yang baru promosi dari Divisi Championship, memang selalu menjadi bulan-bulanan tim besar. Pekan lalu, tim itu dibantai 5-1 oleh Tottenham Hotspur dan pekan sebelumnya dilumat Manchester City dengan skor yang sama.



Namun keadaan tidak begitu menguntungkan bagi anak-anak Anfield. Mereka kembali mengalami krisis penyerang setelah Christian Benteke mengeluh sakit pada otot ligamennya seusai pertandingan melawan Southampton, akhir pekan kemarin. Padahal penyerang asal Belgia itu baru saja kembali dari cederanya pada pertandingan melawan Rubin Kazan, tengah pekan kemarin.



Benteke menyusul penyerang Liverpool lain yang masuk daftar pesakitan. Daniel Sturridge dipastikan masih bergelut dengan cedera lututnya. Sedangkan Danny Ings dipastikan masih belum bisa tampil dalam enam bulan ke depan setelah menjalani operasi ligamen. Satu-satunya striker yang tersedia adalah Divock Origi, yang penampilannya sejauh ini belum memuaskan Kopties, fan Liverpool.



Klopp kemungkinan besar akan mencoba menerapkan pola permainan tanpa seorang penyerang murni dalam pertandingan dinihari nanti. Dia akan mencoba mendorong gelandang Roberto Firminho ke depan. Meskipun gelandang yang baru dibeli Liverpool dari Hoffenheim itu belum menunjukkan permainan terbaiknya, Klopp percaya dia bisa menjadi pemain hebat di Liga Inggris.



"Ketika tahu Liverpool membelinya, saya mengatakan itu adalah pembelian yang bagus. Dia hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Anda lihat sendiri bahwa dia sangat kuat dan cepat ketika membawa bola. Secara fisik, dia juga kuat. Dia adalah pemain penting bagi kami," tuturnya.



