TEMPO.CO, Jakarta - Kecemerlangan Marcus Rashford di Manchester United ternyata menarik perhatian rapper asal Amerika Serikat, Jay Z. Namun Jay Z tidak bermaksud mengajak pemain 19 tahun itu membuat lagu ataupun bermain dalam klip video terbarunya. Jay Z ingin merekrut Rahsford sebagai klien perusahaan manajemennya, Roc Nation Sport.



Suami diva pop Beyonce Knowless itu memang sedang merambah bisnis manajemen atlet-atlet profesional dengan mendirikan Roc Nation Sport. Meskipun baru berdiri tiga tahun, perusahaan tersebut ternyata sudah menggaet sejumlah nama besar. Bek Bayern Muenchen, Jerome Boateng, serta petinju Andre Ward merupakan dua di antara bintang yang menjadi kliennya.





Rapper Jay Z.



Laman The Sun mengabarkan bahwa utusan Roc Nation Sport sudah memulai pembicaraan dengan keluarga Rashford untuk menjadi wakil sang pemain soal urusan kontrak di klub maupun membintangi iklan produk tertentu. Kebetulan Rashford kabarnya memang sedang mencari manajemen untuk mengurus kontrak barunya dengan Manchester United.



Selama ini kontrak Rashford selalu diurus oleh ibu dan kakaknya. Namun, seiring dengan sinar pemain muda itu yang makin terang benderang, mereka merasa perlu manajemen khusus untuk mengurusi hal tersebut.



Rashford memang sudah ditawari kontrak baru oleh United. Saat ini dia dibayar 1.500 pound sterling per pekan, belum termasuk bonus kemenangan senilai 5.000 pound sterling per pertandingan. Kontraknya akan habis 14 bulan lagi.



United kabarnya telah menawarkan Rashford kontrak dengan bayaran 15 ribu pound sterling per pekan. Klub itu ingin mengikat Rashford selama empat tahun hingga 2020. Namun angka tersebut tergolong kecil ketimbang gaji para pemain United lainnya.



Wayne Rooney, yang merupakan pemain dengan bayaran termahal, mengantongi 250 ribu pound sterling per pekan. Sedangkan pemain anyar United, Anthony Martial, mendapat bayaran 65 ribu pound sterling per pekan.



THE SUN | FEBRIYAN