TEMPO.CO, Bandung - Persib Bandung melakoni laga uji coba terakhir melawan tim Pra-Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat sebelum berangkat menuju Surabaya guna menjalani laga penyisihan Grup C, Piala Jenderal Sudirman. Dalam laga persahabatan yang berlangsung di lapangan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Rabu, 11 November 2015, tim asuhan Djadjang Nurdjaman menang 4-2.



Empat gol tim berjulukan Maung Bandung itu disumbang Yandi Sofyan pada menit ke-50, Tantan menit ke-59, Achmad Jufrianto menit ke-60, dan Rudiyana pada menit ke-87.



Kemenangan itu tak lantas membuat pelatih Persib, Djadjang Nurdjaman, puas. Menurut pelatih berusia 50 tahun itu, Tantan dan rekan-rekannya belum bermain maksimum. Banyak peluang gol yang tercipta pada laga itu gagal dimanfaatkan secara maksimal.



"Masih menyisakan beberapa PR (pekerjaan rumah), keliatan di penyelesaian akhir masih kurang, karena lawan tidak merepotkan pertahanan, kami banyak buat kans, di babak pertama banyak sekali," ujar pelatih yang akrab disapa Djanur, kepada awak media setelah pertandingan.



Dari uji coba itu, Djadjang mempelajari kelemahan dan kelebihan timnya. Ada beberapa hal yang menurut dia harus dibenahi sebelum tampil di Piala Jenderal Sudirman.



"Ini uji coba terakhir sebelum berangkat ke Surabaya, rencana berangkat hari Jumat, latihan kami satu lagi besok sore. Dari uji coba barusan saya ada sedikit gambaran dengan masih alfa beberapa pemain karena belum gabung, saya sudah melihat kesiapan tim yang terjun di Surabaya nanti," katanya.



Djanur pun menilai pemain yang baru saja kembali bergabung dengan Persib, yakni Jufrianto, Supardi Natsir, Hariono, dan I Made Wirawan, tampak mulai solid kala melakukan kerja sama dengan rekan-rekannya. "Secara keseluruhan beberapa pemain yang baru bergabung keliatan semakin solid," ucapnya.



Persib akan menjalani laga pertama babak penyisihan Grup C menghadapi Persela Lamongan di Stadion Delta, Sidoarjo, pada Ahad, 15 November 2015. Jadwal kick off pukul 19.00 WIB.



AMINUDIN A.S.