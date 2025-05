Jika Terdepak dari Chelsea, Mourinho ke Arsenal?

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Chelsea Jose Mourinho kini sedang berada dalam tekanan. The Blues telah tiga kali menelan kekalahan dengan hanya mengoleksi empat poin memasuki pekan kelima Premier League musim 2015/16.



Kini Chelsea terkapar di peringkat ketujuh belas klasemen sementara Premier League. Kubu Stamford Bridge mengalamai kekalahan 1-3 ketika melawan Everton. Kekalahan ini memantik vonis terhadap masa depan Mourinho, sebagaimana dikutip dari laman The Daily dan Sunday Express.



Manajer berjuluk The Special One itu masih saja ngotot bahwa dirinya merupakan sosok yang tepat membesut Chelsea.



Mantan pelatih Real Madrid itu melihat bahwa Inggris dan Arsenal merupakan tempat berlabuh yang tepat, salah satunya mengganti posisi Arsene Wenger di Arsenal.



"Biarkan saya berpendapat soal ini. Suatu hari nanti saya akan meninggalkan Chelsea dan kemudian saya akan terus tinggal di London," kata Mourinho sebagaimana dikutip dari laman Daily Mail.



Pelatih asal Portugal itu ingin sekali tetap tinggal di London meski harus meninggalkan Chelsea.



"Tersedia banyak kesempatan meniti karier sebagai manajer di London, di Fulham, QPR, West Ham, Spurs, timnas Inggris...dan Arsenal."



"Yang tersedia pada kami hanya dua pilihan. Arsenal dan timnas Inggris."



ANTARA