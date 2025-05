Joel Matip Resmi Bergabung Liverpool pada Akhir Musim

TEMPO.CO, London - Liverpool telah mengkonfirmasi bergabungnya bek tengah Joel Matip ke klub Inggris itu pada akhir musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam situs resmi Liverpool, Senin, 15 Februari 2016.



"Liverpool Football Club dapat mengkonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek Kamerun, Joel Matip," seperti yang tertulis di situs resmi Liverpool.



Dalam situs tersebut juga dijelaskan, Joel akan bergabung dengan The Reds pada musim panas mendatang, seusai kontraknya dengan klub Jerman, Schalke FC, berakhir.



The Reds mendapatkan pemain 24 tahun itu dengan cuma-cuma. Kontrak Joel dengan Schalke FC berakhir pada Juni 2016, namun ia enggan memperpanjang kontraknya. Joel Matip kemudian memilih Liverpool sebagai tempat berlabuhnya.



Dalam akun Twitter, FC Schalke 04 juga menyebutkan hal yang sama. "Joel #Matip will join @LFC at the end of the season. More information to follow. #s04," ujar akun @s04_en, Senin, 15 Februari 2016.



Matip mengatakan keputusannya pindah dari klub yang sudah dibelanya sejak tahun 2000 ini tidaklah mudah. "Saya selalu mengatakan bahwa hanya ada satu alasan saya akan meninggalkan Schalke, yakni mengalami sesuatu yang sama sekali baru. Untuk alasan itu, saya tidak pernah pindah ke klub Bundesliga lain. Meskipun keputusan itu tidak mudah, saya yakin bahwa ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk mengambil langkah berikutnya dalam karier saya," ujarnya.



Liverpool sebenarnya mengincar Matip dalam jendela transfer Januari lalu, namun gagal melabuhkannya ke Anfield. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan bek tengah yang juga dapat bermain sebagai gelandang bertahan itu, Liverpool dapat memainkannya mulai musim baru nanti.



THE GUARDIAN | INGE KLARA