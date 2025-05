John Carver Ulang Tahun, Koeman Siapkan Kado Pahit

TEMPO.CO, NEWCASTLE--John Carver, karateker pelatih Newcastle United merayakan ulang tahun yang ke 50 pada hari ini, Jumat, 16 Januari. Namun hari yang spesial tak cukup menghapus kerut di dahinya. Bekas pelatih Toronto FC itu sedang diambang penilaian layak atau tidak memengang klubnya saat ini."Saya telah melakukannya dengan cara saya karena itu yang terbaik," ucapnya.



Penilaian bakal dilakukan setelah Newcastle menjamu Southampton di St James 'Park pada Ahad dinihari. Laga ini bakal cukup panas lantaran pertarungan Carver untuk menggapai impiannya menjadi pelatih berbenturan dengan upaya Southampton memperkokoh posisi di kursi ke tiga klasemen Liga Inggris. Bisa jadi laga ini menjadi kado yang pahit buat Carver.



Kursi pelatih The Magpies, julukan Newcastle, lowong ditinggal Alan Pardew kembali ke klub asalnya Crystal Palace. Namun kepergian pelatih 53 tahun itu membuat Newcastle mengalami musim berbatu. Di tangan Carver, Magpies hanya sekali menang dari lima laga terakhir. Dua laga paling ujung mereka ditekuk Leicester 1-0 dan Chelsea 2-0.



Krisis yang dialami Magpies membuatnya terpojok di urutan ke sepuluh klasemen dengan raihan 27 poin. Kondisi itu sekaligus mengancam posisi Carver yang bersaing dengan sejumlah calon pelatih lain seperti Paul Clement, Asisten pelatih Real Madrid yang juga berminat menjadi pelatih Newcastle.



Adapun Southampton kini berjuang menancapkan duri di peringkat ke tiga klasemen demi lolos Piala Champions. Namun raihan 39 poin membuat The Saints terus dibayang-bayangi Manchester United dan Arsenal yang berada di urutan ke empat dan lima. Southampton selisih dua dan tiga angka dari mereka.



Namun Carver berjanji tak membuarkan Southampton merenggut nasibnya di Newcastle. Dia bakal menggiring anak asuhnya untuk memberangus The Saints demi mengencangkan posisinya. "Kami akan berupaya keras menciptakan catatan yang luar biasa," kata bekas pemain Cardiff City dan Gateshead itu.



Carver sadar bahwa semua itu harus dibayar dengan kerja keras. Apalagi penyerang Papiss Demba Cisse absen karena memperkuat tim nasionalnya di Piala Afrika. Adapun Cheick Tiote harus beristirahat karena cedera. Carver berharap kesembuhan Mehdi Abeid, Siem de Jong, Sammy Ameobi, Gabriel Obertan, serta Jonas Gutierrez bisa memperbaiki performa tim.



Yang membuatnya sedikit lega karena Southampton juga dilanda badai cedera. Setelah Toby Alderweireld dan Sadio Mane diminta istirahat beberapa pekan, giliran Morgan Schneiderlin dan Victor Wanyama, selaku benteng perhatahanan harus absen karena cedera. "Tetapi mereka adalah tim yang kuat," katanya memuji.



Sanjungan kepada anak asuh pelatih Ronald Koeman itu tak salah. Southampton berjaya pada lima laga terakhir dengan merobohkan raksasa Inggris Arsenal 2-0 dan Manchester United 0-1. Adapun sang pemimpin klasemen Chelsea ditahan imbang 1-1. The Saints juga lolos ke perempat Piala FA setelah menghajar pemilik kursi ketiga klasemen Championship, Ipswich Town.



Bermodalkan kemenangna itu,b Koeman tak akan menyia-nyiakan kesempatan merebut poin dari Newcastle. Ia berjanji bakal memberikan kado pahit buat Carver. "Mudah-mudahan kami bisa kembali membuktikan dalam laga ini, kendati harus menurunkan pemain cadangan," ucap pelatih asal belanda itu optimistis.



Statistik pertemuan kedua tim cukup imbang. Newcastle berhasil merobek gawang pasukan Koeman dengan 4-2 pada Februari 2013. Pada September Southampton membalas dengan skor 4-0. Namun laga terakhir pertengahan Desember mereka imbang dengan skor 1-1.



