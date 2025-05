TEMPO.CO, London - Kapten Chelsea John Terry mengungkapkan dukungannya terhadap Rooney, kapten tim nasional Inggris. Rooney menuai banyak kritik beberapa waktu belakangan.



Menurut Terry, Rooney layak mendapat penghargaan atas semua pencapaiannya selama ini. Ia pun meminta para suporter tim nasional Inggris menghormati Rooney.



"Wayne Rooney adalah pemegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah kami (Inggris). Akan segera menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di negara ini," tulis mantan kapten timnas Inggris itu di akun Instagram-nya.



Rooney merupakan pencetak gol terbanyak untuk timnas Inggris. Ia mencetak 53 gol dalam 117 laga bersama timnas. "Salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat dan merupakan kebanggaan bisa bermain bersamanya. Dia orang yang telah memberikan segalanya untuk (timnas) Inggris," kata Terry.



"(Rooney) seorang legenda di Everton, Manchester United, Inggris, dan dunia sepak bola. Kita seharusnya lebih menunjukkan respek kepada pemain dan pria hebat ini. Mari kita semua mendukung Wayne dan timnas Inggris besok," tulisnya.



Sebelumnya, pemain Inggris, seperti Jordan Henderson, pun membela Rooney. Kapten Liverpool itu menyebut, Rooney sudah berpengalaman dengan kritik, dan ia pun memuji Rooney sebagai pemain yang fantastis. "Dia pemain fantastis untuk Manchester United dan timnas Inggris," ujar Henderson.



Rooney dianggap sejumlah fan mengalami penurunan performa. Pemain 30 tahun ini bahkan mendapatkan cemoohan ketika bermain dalam laga melawan Malta di Stadion Wembley, Sabtu, 8 Oktober 2016.



Dalam laga kontra Slovenia mendatang, Rooney dikabarkan masuk daftar rotasi pemain yang akan dilakukan pelatih Gareth Southgate.



INGE KLARA | SPORTS MOLE | FOUR FOUR TWO

Baca:

Cukai Naik per 1 Januari 2017, Berapa Kenaikan Harga Rokok?

Inilah Perdebatan Gatot Brajamusti Versus Reza Artamevia

Ini Daya Tarik Dimas Kanjeng di Kalangan Wanita