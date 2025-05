John Terry Minta Falcao Berhenti Membual Soal Mimpi

TEMPO.CO, Jakarta - Omongan pemain sekelas John Terry tidak bisa dipandang enteng-enteng saja. Kapten Chelsea ini berpesan dan berharap kepada Radamel Falcao agar tidak melulu berjualan mimpi tetapi memberi penampilan terbaik dengan mencetak gol bagi kemenangan tim.



Tidak berjualan mimpi, inilah harapan dari Terry yang telah membawa Chelsea mengoleksi empat gelar juara Premier League dan lima mahkota Piala FA, serta sebiji trofi Liga Champions di kancah sepak bola domestik dan benua Biru.



Omongan Terry dibarengi dengan prestasi. Ia ingin memaknai setiap opini dengan bukti dan kesungguhan, bukan penampilan sarat tipu-tipu bersalut kata-kata terkesan serba wah.



Terry memberi sumbangsih kepada Chelsea dalam 16 gelar sejak pemain senior itu bergabung dengan The Blues pada musim kompetisi 1998/1999.



Untuk itu, Terry menaruh harapan agar Falcao kelak menjajdi pemain jempolan di Stamford Bridge, sebagaimana dikutip dari Daily Mail.



Falcao yang berpaspor Kolombia telah mencetak empat gol dalam 29 penampilan di musim lalu bersama dengan skuat Iblis Merah. Ia dipinjam Chelsea dari AS Monaco untuk musim kompetisi 2015/16.



Di bawah arahan pelatih Louis van Gaal, penampilannya selama berada di Manchester United kurang bersinar. Lantas manajemen MU mengusir Falcao dari Old Trafford.



ANTARA