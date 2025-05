Juan Mata Santer Dikaitkan akan Berlabuh ke Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Sosok sarat pengalaman di Manchester United (MU) Juan Mata terancam hengkang dari Old Trafford menyusul kedatangan dan pengangkatan Jose Mourinho sebagai pelatih di kubu tim Setan Merah.



Diakui bahwa tidak ada masalah pribadi yang terkait antara Mourinho dengan Mata, sebagaimana dikutip dari laman 101 Great Goals. Hubungan keduanya pernah terjalin ketika playmaker asal Spanyol itu masih membela Chelsea. Dan Special One melatih kubu The Blues.



Di mata Mourinho, grafik penampilan Mata boleh dibilang tidak bersinar benar. Ia kemudian dijual ke Manchester United oleh manajer asal Portugal itu pada jendela transfer pada Januari.



Menang di ajang Liga Champions bersama dengan Chelsea, Mata mampu meraih hati publik Stamford Bridge. Dalam perkembangan lanjutan, pemain berpaspor Spanyol itu sampai suatu ketika perlu memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford.



Ada sejumlah alasan yang menyebutkan bahwa Mata pada saatnya perlu segera meninggalkan Manchester United, tidak melulu ketika masih di bawah arahan Louis Van Gaal. Ia perlu juga berhitung dengan skuat Spanyol di Piala Eropa 2016.



Surat kabar El Mundo Deportivo kemudian mengangkat soal Mata pada Senin pekan ini. Koran itu meletakkan topik itu di halaman depan dan mengutip pendapat dari agennya.



Disebutkan bahwa Mata punya pilihan pindah ke Barcelona pada musim ini. Juara Liga Spanyol itu menyebutkan bahwa soal itu merupakan opsi yang realistis.



Menurut El Mundo, Mata semakin dekat dengan Barcelona dengan memperhatikan jumlah transfer yang berlaku. Ini juga berkaitan dengan penunjukan Mourinho sebagai pelatih di Manchester United.



Barcelona memerlukan seorang pemain yang berpengalaman berlaga di Liga Spanyol. Pilihannya salah satunya jatih ke striker Sevilla Kevin Gameiro.



ANTARA