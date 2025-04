Juara Liga Inggris, Chelsea Langsung Kejar 6 Pemain Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea tampak sangat serius untuk mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang mereka dapatkan musim ini. Meskipun musim belum berganti, mereka sudah mengincar setidaknya 6 pemain untuk menghadapi persaingan yang ketat di musim depan.



Pembenahan paling besar musim depan akan terjadi di sisi pertahanan. Maklum saja, hampir semua bek senior mereka tergolong sudah uzur seperti David Luiz, Garry Cahill dan Cesar Azpilicueta. Selain itu, Chelsea juga akan kehilangan John Terry yang memutuskan pensiun pada akhir musim ini.



Chelsea juga membutuhkan pemain di lini depan karena mereka masih terancam akan ditinggal penyerang Diego Costa. Penyerang asal Spanyol itu disebut tak betah dengan cuaca dan kehidupan di London meskipun senang bermain untuk klub milik Taipan minyak asal Rusia, Roman Abramovich itu.



Lantas siapa saja 6 pemain buruan Chelsea untuk memperkuat timnya musim depan? Ini daftarnya:



1. Virgil van Dijk







Bek Southampton ini menjadi pilihan utama Antonio Conte untuk melapis trio Luiz, Cahull dan Azpilicueta di lini belakang. Conte menilai dua bek muda yang dia miliki saat ini, Kurt Zouma dan Nathan Ake, belum cukup berpengalaman untuk menjadi andalan di depan gawang Thibaut Courtois.



Namun untuk mendatangkan van Dijk, Chelsea harus bersaing ketat dengan Manchester City. City berambisi menduetkan Van Dijk dengan bek muda mereka, John Stones, setelah mereka kehilangan Pablo Zabaleta pada akhir musim ini.





2. Tiemoué Bakayoko







Gelandang bertahan AS Monaco ini mencuri perhatian sejumlah klub besar Eropa setelah berhasil membawa timnya ke babak semifinal Liga Champions. Dia dikenal sebagai gelandang bertahan yang lugas dan kuat dalam duel satu lawan satu.



Bakayoko diproyeksikan untuk melapis duet N'Golo Kante dan Nemanja Matic di lini tengah. Chelsea juga membidiknya karena gelandang mereka, Cesc Fabregas, tampaknya akan hengkang pada akhir musim ini.



3. Bendjamin Mendy







Selain Bakayoko, Chelsea juga disebut mengincar bek Bendjamin Mendy dari AS Monaco. Mereka membutuhkan Mendy untuk melapis posisi Marcos Alonso sebagai bek sayap kiri. Mendy dinilai memiliki kesamaan dengan Alonso yang kuat saat bertahan namun juga piawai membantu penyerangan.



4.Alvaro Morata





Di lini depan, Antonio Conte terus memburu Alvaro Morata yang memang sudah menjadi targetnya sejak menangani Chelsea awal musim ini. Conte mempercayai Morata sebagai pengganti Costa yang kemungkinan hengkang karena pernah menangani pemain Real Madrid itu saat di Juventus.



Namun mereka tampaknya harus merogoh kocek dalam-dalam karena Real Madrid diperkirakan tak akan melepas penyerang berusia 24 tahun itu dengan harga murah. Morata sendiri sudah sangat ingin hengkang dari Real Madrid karena terus menjadi penghangat bangku cadangan di skuad asuhan Zinadine Zidane.





5. Romelu Lukaku





Penyerang Everton, Romelu Lukaku, menjadi alternatif selain Alvaro Morata untuk mengantikan Diego Costa. Lukaku sudah secara terang-terangan menyatakan ingin hijrah ke klub yang memiliki potensi merebut gelar juara Liga Inggris dan bermain di Liga Champions.



Nilai plus pemain asal Belgia itu dibanding Morata adalah karena ketajamannya yang sudah teruji di Liga Inggris. Dia terus masuk ke daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir. Musim ini dia memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 24 gol.



6. Dries Merten





Gelandang lincah Napoli, Dries Mertens, juga masuk dalam daftar belanja Conte. Mertens dianggap cocok menjadi pelapis Pedro Rodriguez dan Eden Hazard di lini depan Chelsea. Pemain asal Belgia ini menjadi pilihan karena dinilai cukup berpengalaman di Liga Champions bersama Napoli.



Namun sejumlah suara negatif menguak di internal Chelsea soal Mertens. Dia dianggap terlalu mahal dan tak akan berkontribusi panjang karena usianya sudah menginjak 30 tahun.



INDEPENDENT|DAILY MAIL|THE SUN| FEBRIYAN