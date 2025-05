Juve Kontra Napoli, Ranieri Ikut Prediksi Pertandingan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Leicester City Claudio Ranieri rupanya turut memberikan komentar mengenai Grande Partita Serie A antara Juventus vs Napoli yang akan digelar di Juventus Stadium, Sabtu (14/2/2016) dinihari.



Meski mempertemukan peringkat satu dan dua, menurut pelatih yang sukses mengantarkan Leicester berada di posisi teratas Liga Inggris musim ini hasil laga nanti tidak akan berarti banyak dalam perburuan Scudetto karena masih ada 13 laga tersisa.



Ranieri memprediksi jalannya pertandingan akan sengit karena kedua kubu dipenuhi oleh pemain bintang. Namun Ranieri secara tersirat lebih mendukung Juve karena didukung suporter dan bermain di kandang sendiri.



"Apakah pertandingan Juve vs Napoli akan menentukan (Scudetto)? Tidak, tidak dengan cara apapun tapi pertandingan nanti akan menjadi laga yang bagus. Napoli memiliki keunggulan dua poin di klasemen, tapi mereka melawan tim yang selalu bertempur untuk mendapatkan posisi puncak," ujar Ranieri.



"Selain itu, Juve bermain di rumah dan di pertandingan tertentu faktor lapangan adalah penting."



Leicester sendiri di pekan ini juga akan menjalani laga Big Match dengan bertemu Arsenal di Stadion Emirates. The Foxes (julukan Leicester) saat ini tengah unggul lima poin dari Arsenal yang berada di posisi tiga klasemen Liga Inggris.



Saat ditanya lebih memilih menonton pertandingan Juventus vs Napoli atau Arsenal vs Leicester, Ranieri menjawab diplomatis.



"Jika saya hanya bisa menonton satu pertandingan sebagai penonton antara Juve vs Napoli atau Arsenal vs Leicester maka saya akan memilih Leicester, karena saya suka menonton sepak bola yang penuh semangat, bakat dan keinginan," kata Ranieri kepada Corriere dello Sport.



BISNIS.COM