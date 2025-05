Juventus Boyong Daniel Alves dari Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus dikabarkan siap memboyong penggawa Barcelona, Daniel Alves, ke Juventus Stadium musim depan. Pemain itu belum mendapatkan sodoran kontrak baru dari manajemen Barcelona.



Laman AS mengabarkan bahwa Juventus dipastikan mendapatkan Alves untuk tiga tahun ke depan. Juve mendapatkan Alves dengan gratis setelah kontrak Alves dengan Barcelona tersisa satu tahun saja.



"Dia akan meninggalkan Catalan pada 30 Juni nanti untuk bergabung dengan si Nyonya Tua," tulis AS mengutip laporan radio Spanyol, Cadena Ser.



Saat diwawancarai AS, Alves sendiri tak bisa memastikan apakah dia akan tetap di Barcelona musim depan atau tidak. Alves menyatakan dia tak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada masa depan.



"Kenyataannya, satu hal yang saya percaya dalam hidup ini adalah kemungkinan. Saya tak bisa menjamin bahwa saya akan bertahan di Barcelona karena saya menghabiskan hampir seluruh karier saya untuk bertahan. Saya hidup hari demi hari, dan bagi saya tak ada hari esok," ujarnya.



"Saya tak khawatir soal itu, saya bukan orang yang sempurna, tapi saya mencoba untuk selalu bekerja keras dan percaya bahwa sesuatu itu akan berhasil tergantung pada dedikasi."



"Saya selalu merasa bahagia di sini karena Barcelona adalah tempat di mana saya seharusnya berada. Saya telah memberikan segalanya untuk klub ini. Tahun lalu saya hampir saja pergi, tapi tidak, dan kami bisa mencapai kesuksesan sekali lagi," lanjutnya.



Alves menghabiskan delapan musim bersama Barcelona setelah bergabung dari Sevilla pada 2008. Selama delapan musim itu, dia sudah mempersembahkan 23 gelar kepada Barcelona, dan termasuk salah satu pemain yang paling banyak mengoleksi gelar juara.



AS | FEBRIYAN