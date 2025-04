Juventus Ditekuk Roma, Allegri: Kami Tertidur dan Hilang Fokus

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Juventus, Max Allegri, mengakui timnya "tertidur" dan kehilangan fokus dalam beberapa waktu terakhir sehingga kekalahan 3-1 atas AS Roma harus dijadikan cambuk menjelang final Coppa Italia kontra Lazio pada Rabu , 18 Mei 2017.



Juventus kalah 1-3 dari AS Roma pada lanjutan Serie A pekan ke-36 pada Senin pagi waktu Indonesia. Bianconneri memimpin laga lewat gol Lemina namun Roma membalikkan kedudukan lewat gol De Rossi, El Shaarawy dan Radja Nainggolan.



Hasil pertandingan ini membuat perburuan scudetto Serie A kian seru. Juventus berada di puncak klasemen Serie A dengan 85 poin, unggul empat angka dari AS Roma dalam dua pertandingan tersisa.



Juventus masih berpeluang memborong tiga gelar. Selain Liga Italia, mereka akan berjuang di Coppa Italia melawan Lazio dan Liga Champions kontra Real Madrid.



"Itu adalah babak pertama yang bagus karena kedua tim sangat agresif dan berjuang. Di babak kedua kami kebobolan gol yang aneh dari serangan balik akibat tendangan bebas kami sendiri," kata Allegri dilansir dari Football Italia, Senin.





Sebelum laga ini, Juventus hanya membutuhkan satu poin untuk meraih Scudetto. Namun karena kekalahan ini, finalis Liga Champions 2017 itu harus memburu dua poin dalam dua laga pamungkas Serie A.



"Saya rasa kami membiarkan pertahanan kami runtuh dan kami mengira sudah cukup berhasil pulang ke rumah (dengan hasil imbang). Faktanya kami juga imbang saat melawan Atalanta dan Torino, kemudian kalah di sini, ternyata kami kehilangan sesuatu, yaitu konsentrasi," jelas Allegri.



"Setidaknya itu akan menjadi peringatan menjelang Final Coppa Italia melawan Lazio pada Rabu (18/5)," ucap Allegri.



"Kami menghadapi Roma, tim terkuat kedua di Serie A, dan apapun bisa terjadi dalam pertandingan. Kami memperhitungkannya dan memahami bahwa Scudetto akan diputuskan pada pertandingan lain, bukan pada pertandingan ini," kata bekas pelatih AC Milan itu.



Di sisi lain, Allegri mengingatkan anak asuhnya bahwa Juventus belum memenangi apa-apa karena masih berjuang di Liga Italia, Coppa Italia dan Liga Champions.



"Kita harus mengambil satu langkah dalam satu waktu karena kami belum memenangi apa-apa. Kami sudah mencapai final Coppa Italia kemudian menghadapi Crotone, sementara final Liga Champions masih sebulan lagi," pungkas Allengri.



ANTARA