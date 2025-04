Juventus vs Monaco di Liga Champions, Khedira: Kami Harus Waspada

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Juventus, Sami Khedira, menilai timnya tak boleh memandang sebelah mata AS Monaco yang akan menjadi lawan mereka pada babak semifinal Liga Champions. Khedira menilai Monaco sebagai tim yang diisi banyak pemain muda berbakat dan kuat.



"AS Monaco adalah tim kuat dengan banyak pemain muda berbakat dan sangat impresif musim ini. Kami harus berhati-hati tetapi tujuan kami cukup jelas," ujarnya menanggapi hasil undian semifinal Liga Champions di markas Badan Sepak Bola Eropa, UEFA, Jumat ini, 21 April 2017.



Juventus akan menyambangi kandang AS Monaco, Stadion Louis II, pada laga pertama 3 Mei mendatang. Mereka gantian menjamu AS Monaco di Juventus Stadiium pada laga kedua 10 Mei 2017.



Khedira memang layak menghimbau rekan-rekannya untuk berhati-hati terhadap AS Monaco. Pasalnya, skuad asuhan Leonardo Jardim itu merupakan salah satu tim paling produktif di Liga Champions musim ini.



Dari 10 laga, Monaco berhasil menyarangkan 21 gol dan menjadi tim terproduktif kelima musim ini. Kunci sukses Monaco tentu saja perpaduan seimbang antara pemain muda dan senior di tim asal Prancis itu.



Monaco memiliki barisan pemain muda seperti Kylian Mbappe, Fabinho, Benjamin Mendy, Djibril Sidibe, Tiemoue Bakayoko, Bernardo Silva serta Thomas Lemar. Para pemain muda itu dapat secara baik berkolaborasi dengan pemain berpengalaman seperti Radamel Falcao, Joao Moutinho dan Daniel Subasic.



