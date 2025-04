TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma tetap lolos ke babak 16 besar Liga Europa meski pada pertandingan leg kedua di Roma, Jumat dinihari, 24 Februari 2017, dikalahkan Villareal 0-1. Tim asal Italia itu lolos dengan agregat kemenangan 4-1.



Rafeal Borre menjebol gawang AS Roma, yang bertindak sebagai tuan rumah, pada menit-menit awal pertandingan. Namun gol itu tak bisa menghalangi Roma lolos ke babak 16 besar.



Kendati begitu, klub Spanyol itu berhasil mengakhiri perjalanan tanpa kalah Roma dalam 16 pertandingan terakhir yang dijalani klub itu dalam berbagai kompetisi.



Kiper Roma, Alisson Becker, berjasa besar dalam menahan gempuran Villareal sehingga hanya bisa mencetak satu gol. Padahal klub Spanyol itu dituntut minimal mencetak lima gol untuk lolos ke 16 besar.



Sembilan menit menjelang waktu normal usai, Roma kehilangan satu pemain setelah Antonio Rudiger mendapat kartu kuning kedua. Namun Roma tetap terlalu tangguh bagi Villareal.



AS Roma menanti undian babak 16 besar Liga Europa yang akan dilangsungkan di Nyons, Prancis, Jumat ini, demikian laman UEFA.



ANTARA